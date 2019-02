Corpo é encontrado com pés amarrados e tiro na cabeça em praia da Barra do Ceará

Um homem foi achado morto com os pés amarrados na manhã desta quinta-feira (7), na praia próximo ao calçadão da Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

O corpo foi encontrado por moradores da região. Os polícias militares que faziam o patrulhamento de rotina foram acionados para a área.

De acordo com os militares, a vítima foi morta com pelo menos uma perfuração a bala na cabeça.

O homem não portava nenhum documento e quem estava no local afirmou que não o conhecia.

A polícia vai investigar se o homem foi executado no local ou em outro lugar e deixado na praia.

Equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam a ocorrência. O cadáver foi recolhido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), onde será realizada a perícia e os procedimentos de identificação.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o homicídio.