Corpo de recém-nascido é encontrado por garis durante coleta de lixo em Maranguape

O corpo de um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado, na tarde desta terça-feira (20), no bairro Prourbe, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia, os garis estavam realizando a coleta de lixo no bairro quando perceberam que tinham jogado algo estranho na caçamba. Eles resolveram mexer no lixo e encontraram o corpo do bebê em uma caixa.

Os responsáveis pela limpeza da cidade levaram o corpo para a Cadeia Pública do Município e acionaram a polícia.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense estiveram no local. O corpo foi levado para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) para saber a idade da vítima e as causas da morte.