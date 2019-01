Corpo de homem é encontrado no Centro de Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado no bairro Centro, no início da tarde deste domingo (13). A vítima não foi identificada por populares e nem pela força policial que esteve no local. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o desconhecido apresentava lesões decorrentes de objeto perfurocortante.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) participaram da ocorrência. O cadáver foi recolhido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Pefoce, onde será realizada perícia e os procedimentos de identificação.

Ainda de acordo com a SSPDS, um inquérito policial foi instaurado no DHPP para apurar as circunstâncias da morte.