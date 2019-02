Corpo de homem é achado enterrado em cova rasa no bairro Sabiaguaba

Um corpo de um homem foi achado enterrado em uma cova rasa no bairro Sabiaguaba, na tarde desta segunda-feira (4).

Segundo a polícia, o corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em um matagal na comunidade de Gereberaba. Como a ocorrência ainda estava em andamento, os policiais não puderam repassar maiores detalhes sobre o caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para auxiliar na retirada do corpo. O homicídio será investigado pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).