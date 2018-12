Corpo de homem com mãos amarradas e marcas de tiro é encontrado em campo de futebol

A polícia encontrou o cadáver de um homem, com marcas de tiros e as mãos amarradas, em um campo de futebol, no município de Eusébio, na manhã desta segunda-feira (10). Ainda não há identificação da vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tinha as mãos amarradas pra frente e diversas lesões por arma de fogo.

Ninguém foi preso pelo crime até o momento. As investigações do achado de cadáver estão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).