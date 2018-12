Corpo de cearense encontrada morta em Maceió é velado nesta quinta em Canindé

O velório da cearense Daiana Maria Monteiro, encontrada morta em uma casa em Maceió na última terça-feira (18), acontece a partir das 11h desta quinta (20), em Canindé, cidade natal da vítima. A previsão era de que o corpo chegasse ao município por volta de 10h30.

Daiana, de 30 anos, foi achada com uma marca de tiro na testa ao lado do corpo do músico Eduardo Henrique Athayde, mais conhecido como Dudu Athayde, de 34 anos. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo estava com uma pistola na mão. Ainda não se sabe qual a relação entre os dois.

Depois do velório, Daiana será sepultada no Cemitério São Miguel, às 16h.

Amigo relembra momentos com Daiana

Antônio Carlos, amigo de colégio, contou que ela era muito querida em Canindé e participava ativamente das festas do município. "Ela era bem-quista, tinha um grande círculo de amizades", afirmou. Porém, ele disse que, desde que a advogada veio morar em Fortaleza, perderam o contato. Segundo ele, o clima na cidade é de comoção.