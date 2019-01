Coronel cearense Nirvando Monteiro é convocado para compor a Força Nacional no governo Bolsonaro

O militar cearense Coronel Nrivando Monteiro fará parte da equipe de Jair Bolsonaro (PSL), à frente da Presidência da República. Ele será aproveitado na Coordenadoria de Aviação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que será comandada pelo também cearense Coronel PM Antônio Aginaldo de Oliveira.

Coronel Monteiro comandou a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e idealizou e criou as atividades das operações aéreas das tropas de segurança do Ceará, assim como incluiu as aeronaves de asa rotativa do Parque Alemão.