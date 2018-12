Confronto entre facções criminosas deixa dois mortos e três feridos em Fortaleza

Um confronto entre membros das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) deixou ao menos duas pessoas mortas e outras três feridas, na Rua Vitória da Conquista, no Conjunto Barreiras, localizado no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, ao meio-dia desta quinta-feira (6). A Polícia Civil acredita que um fuzil 7.62 foi utilizado no tiroteio.

De acordo com o comandante de Policiamento da Capital (CPC), major Rômulo Cavalcante, membros de uma facção chegaram armados ao local, com o objetivo de matar os rivais, que revidaram com disparos. A reportagem apurou que a área onde aconteceu o tiroteio é dominada pela GDE.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) identificou uma das vítimas como Jociliano Gomes Soares de Lima, 19 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ele e um amigo estavam na rua no momento em que foram surpreendidos pelos homens, que efetuaram os disparos contra os dois.

Polícia Militar faz escolta dos três feridos, que são suspeitos de participar da ação criminosa Foto: VCrepórter

Outras três pessoas também foram lesionadas e, logo após, socorridas a uma unidade de saúde sob a escolta da Polícia Militar (PM). O trio é suspeito de também ter efetuado disparos de armas de fogo e será intimado pela polícia após se recuperarem dos ferimentos.

O major Rômulo acrescentou que os criminosos deixaram, no local do tiroteio, um carregador que comporta 20 munições de fuzil 7.62 e cápsulas de pistola .40. A SSPDS informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os crimes com o sentido de identificar os suspeitos, bem como descobrir a motivação do ocorrido.