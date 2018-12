Condenado por matar peruana deve ser preso de imediato

O ex-vereador de Camocim, Benedito Soares Pereira, acusado de ser o mandante da morte da peruana Patricia Maria Falconi de Venini, deve ser preso imediatamente. A condenação a 14 anos de prisão, mantida em segunda instância, em decisão proferida nessa terça-feira (18) vem pouco mais de um ano depois de Soares ter sido julgado por homicídio duplamente qualificado.

A condenação em segunda instância foi celebrada por Andrea Venini, filha de Patricia Maria. A mulher foi assassinada na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, em 19 de junho de 2007. A investigação apontou que na data, um homem, a mando de Benedito, matou a peruana, em Fortaleza.

Conforme o relator do processo, desembargador Francisco Carneiro Lima, fica determinado o cumprimento imediato da condenação. Nessa quarta-feira (18), o magistrado delegou ao juízo de origem a expedição do mandado de prisão. A medida está de acordo ao que já havia sido decidido no Conselho de Sentença da 3ª Vara do Júri de Fortaleza.

Crime

A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) apontou que o marido da vítima, comerciante de produtos artesanais, já havia movido quatro processos contra Benedito Soares, e ganho uma das causas, no valor de R$ 50 mil. O ganho teria desagradado o ex-vereador e feito com que o réu contratasse uma pessoa se passando por cliente, marcado local e horário do encontro, tendo naquele dia assassinado a peruana.