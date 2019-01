Concessionária no bairro Edson Queiroz é alvo de explosão na manhã deste sábado

Uma explosão atingiu uma concessionária na Avenida Washington Soares, bairro Edson Queiroz, no início da manhã deste sábado (12). O caso aconteceu por voltas das 5h30.

O impacto atingiu veículos que estavam no local e parte da estrutura da concessionária. Não há registro de feridos.

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. A informação foi publicada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, em uma rede social. Dois deles foram baleados durante a abordagem da polícia, segundo o secretário. Eles foram encontrados num veículo clonado que havia sido roubado.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.