Concessionária na Rogaciano Leite é alvo de ataque criminoso; fotos

Uma concessionária de veículos foi alvo de ataque criminoso na Avenida Rogaciano Leite, na noite da última terça-feira (8), no bairro Luciano Cavalcante.

Esse é o quarto ataque envolvendo concessionária em Fortaleza nesses oito dias de violência.

Nas outras ações, estabelecimentos nas avenidas Abolição (5/1), no Mucuripe; carros incendiados em frente ao pátio de uma na Domingos Olímpio (5/1), no Centro; e Renault, da Santos Dumont (3/1), foram alvos.

Como foi a ação na Rogaciano Leite

Um moto com duas pessoas chegou ao local e efetuou vários disparos contra o estabelecimento por volta de 20h30. Uma vidraça interna foi quebrada e três veículos, que estavam no pátio, foram atingidos. O vigilante que estava trabalhando conseguiu se esconder e não ficou ferido.

Tiro na traseira de um dos três caminhonetes atingidas pela ação criminosa. Kílvia Muniz

O gerente, que não quis se identificar, explica que, apesar do atentado, não vai deixar de abrir as portas do estabelecimento. "A classe vai resistir", afirmou ao se referir aos prejuízos que as empresas de vendas de carros vêm sofrendo nos últimos dias por conta dos ataques criminosos. "Apenas as maiores [concessionárias] acabam abrindo", acrescentou.

Concessionária teve carros incendiados no Mucuripe, na avenida Abolição, no último sábado Camila Lima

A polícia foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso.

Queda de fluxo de clientes chega a 50%

A queda no fluxo de clientes nas revendedoras de veículos na Grande Fortaleza é da ordem de 50%, afirma o presidente do Sindicato das Revendedoras de Veículos do Estado do Ceará, SINDIVEL, Everton Fernandes.

Com cerca de 500 lojas em toda Região Metropolitana de Fortaleza, o funcionamento está a mercê das ocorrências registradas em cada localidade, segundo Fernandes.