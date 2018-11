Companheiro de travesti presta depoimento na DHPP

O companheiro da travesti Flávia de Oliveira, 34 anos, encontrada morta a facadas, se apresentou no 8º Distrito Policial, no José Walter, e foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento no fim da tarde desta segunda-feira (19) e vai permanecer detido. Um familiar de Flávia afirmou que o companheiro confessou em depoimento à polícia ter matado a travesti.

O corpo de Flávia foi encontrado em avançado estado de decomposição no imóvel onde residia e mantinha um salão, na manhã deste domingo (18), no bairro Bairro Planalto Ayrton Senna.

“Ele disse que estava drogado, tinha passado o dia bebendo e não sabe quantas facadas deu”, disse o familiar. O parente também afirmou que o suspeito estava escondido na residência de um amigo a duas ruas da casa onde vivia com a vítima. A família já havia levantado a hipótese de que o homem era o principal suspeito.

O relacionamento de Flávia com o companheiro tinha seis meses, e a vítima já havia relatado a uma irmã que sofria violência física. Segundo os parentes, o homem preso é usuário de drogas.

Velório e sepultamento da vítima ocorreram nesta segunda-feira (19) em Maracanaú.