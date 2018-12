Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas no Antônio Bezerra

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas no cruzamento das ruas Rui Monte com Coronel Joaquim Franklin, no Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (20).



Segundo a Polícia Militar, a motocicleta que estava sendo conduzida por um entregador de pizza bateu de frente com outra em que estavam duas mulheres. As três vítimas estavam usando capacete, porém devido ao impacto o homem e a garupeira da moto ficaram inconscientes. Já a outra condutora, teve apenas ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra). O estado de saúde delas não foi divulgado.