Colisão entre caminhões deixa 2 mortos na BR-116; via é bloqueada após vazamento de combustível

Duas pessoas morreram após a colisão frontal entre dois caminhões, no fim da manhã desta quarta-feira (6), no Km 54 da BR-116, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um dos veículos levava combustível, que foi derramado na pista. O outro tinha uma carga com remédios. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens de um dos veículos e a outra foi jogada num matagal às margens da pista. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos.

Após cerca de uma hora, a estrada foi liberada para o tráfego.

Um dos caminhões levava uma carga de remédios VC Repórter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. Até a publicação, os agentes ainda estavam no local. A causa da colisão ainda era desconhecida até a publicação.

O Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionados ao local.