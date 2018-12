Cofre da agência dos Correios em Maranguape é arrombado

A agência dos Correios de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi invadida e teve o cofre arrombado neste fim de semana. Um boletim de ocorrência foi registrado por um funcionário da unidade na Delegacia Metropolitana de Maranguape na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo a polícia, o funcionário contou que ao chegar à sede nesta segunda-feira se deparou com o local aberto. Ainda conforme a polícia, o arrombamento ocorreu de domingo para segunda.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), as investigações não serão feitas pela Delegacia Metropolitana de Maranguape, mas pela Polícia Federal (PF), pois os Correios são um órgão federal.

A polícia realizou, na manhã desta segunda-feira, buscas no imóvel e nas imediações para identificar os envolvidos, mas até o momento ninguém foi preso.

Os Correios informou que a unidade não realizará atendimento até a conclusão da perícia feita pela PF, do levantamento interno dos Correios e dos reparos necessários.