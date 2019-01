Cliente troca tiros com suspeitos e impede ataque a posto de combustíveis

Um tiroteio foi registrado em um posto de combustível localizado na Avenida Coronel Matos Dourado, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (23).

Segundo testemunhas, por volta das 22h, seis homens armados e com garrafas pet contendo líquido inflamável chegaram ao local e anunciaram o assalto. Durante a ação, um cliente que estava no posto atirou contra os suspeitos, que reagiram.

Na fuga, um dos suspeitos jogou gasolina no chão do posto de combustível, mas não conseguiu acender o fogo. Um carro deu apoio à ação criminosa e ajudou na fuga de parte do grupo. O restante dos suspeitos fugiu a pé e se escondeu em um terreno baldio no entorno do posto. Os suspeitos não foram localizados.

Não há relatos de pessoas feridas. O homem que reagiu à ação criminosa não foi identificado.