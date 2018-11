Cinco suspeitos morrem em confronto com a polícia durante tentativa de roubo a carro-forte

Uma tentativa de assalto a um carro-forte terminou com pelo menos cinco suspeitos mortos num confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira (23), em Quixeré, a 195 km de Fortaleza. A informação foi confirmada por uma fonte do alto escalão da Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), entretanto, a polícia "revidou e lesionou seis suspeitos" na ação. Em nota, o órgão não confirmou as mortes.

Seis fuzis e munições de diversos calibres, explosivos, coletes balísticos e outros artefatos foram apreendidos, confirmou a SSPDS. De acordo com o órgão, a operação foi planejada durante a última semana numa parceria entre a Polícia Federal e a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da secretaria. A ação foi realizada por equipes do Grupo de Ação Táticas Especiais (Gate) da PMCE.

Ainda de acordo com a SSPDS, o grupo criminoso estava dividido em três carros, em direção ao Rio Jaguaribe, para interceptar o carro-forte. O Gate foi ao local e foi recebido com disparos. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) deu apoio aos policiais em terra.

Até a publicação, a ocorrência seguia em andamento.