Cinco pessoas são presas após perseguição policial no Eusébio

Uma perseguição policial terminou com a prisão de uma mulher e quatro homens, sendo um deles baleado, na rodovia CE-10, na estrada do Eusébio, na noite desta quarta-feira (6).

Segundo a polícia, três homens tomaram de assalto um veículo modelo Hilux na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Após receber a denúncia do assalto, policiais militares, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, iniciaram a perseguição aos suspeitos. Houve troca de tiros.

A vítima do assalto é um empresário, proprietário de um posto de combustível no interior do Estado. O homem havia ido entregar uma encomenda para uma mulher quando foi abordado por três homens encapuzados, que o manteram como refém. O homem foi levado para Aquiraz, onde um casal de criminosos aguardava e os outros suspeitos fugiram levando a Hilux da vítima.

Ao chegar na CE-010, a polícia conseguiu interceptar o veículo e prender os três homens. Um deles foi atingido por um tiro e teve que ser levado, sob escolta, para o Frotinha de Messejana e logo após transferido para o Instituto Doutor José Frota, no Centro da Capital. Outras duas pessoas foram presas no município de Aquiraz.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia do Eusébio.