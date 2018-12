Cinco pessoas são baleadas na calçada de um bar no Barroso 

Cinco pessoas foram baleadas na calçada de um bar na rua Amâncio Pereira, no bairro Barroso II, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (14).



De acordo com a Polícia Militar, um grupo estava bebendo na calçada do estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta passaram em frente ao local e dispararam vários tiros. O caso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada.

Segundo a polícia, o alvo dos atiradores seria Leonardo Lima de Sousa, 21 anos, que foi ferido pelos disparos e socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota, no Centro. As outras vítimas foram três homens e uma mulher, que ainda não foram identificados.

Após o atentado, o policiamento no local foi reforçado e a polícia realiza buscas na região para tentar encontrar os atiradores.