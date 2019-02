Ciclista morre após ser atropelado por caminhão ao cair em rodovia em Maracanaú

Um ciclista identificado apenas como Lucas, 22 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão ao cair no Anel Viário, em uma estrada que dá acesso ao Bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, na noite deste sábado (2).

De acordo com o policial rodoviário federal Leonardo César, a vítima estava em cima de uma bicicleta que era rebocada por uma moto. Em determinado ponto do trajeto, o ciclista se desequilibrou, caiu no meio da rodovia, foi atingido por um caminhão e morreu no local.

O piloto da moto que rebocava a bicicleta da vítima fugiu após o acidente e não foi identificado. Já o motorista do caminhão permaneceu no local e foi atendido por uma equipe do Samu sem ferimentos.