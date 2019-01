Uma operação da polícia civil prendeu o chefe do tráfico de drogas do Conjunto Ceará e da Favela da Mana, no Jangurussu. A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (24), pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

Com o suspeito, a polícia apreendeu nove pistolas e 7kg de maconha.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai divulgar mais informações sobre a prisão em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira.