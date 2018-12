CGD investiga PMs por agressão a preso dentro de delegacia

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou uma sindicância administrativa para investigar a responsabilidade de dois policiais militares em um caso de agressão a um preso, em uma delegacia de Fortaleza, neste ano. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (26).

Conforme a portaria, um sargento e um cabo agrediram a cabeça de um homem preso em flagrante por outros PMs, após roubar passageiros de um ônibus. O suspeito estava nas dependências do 30º DP (Conjunto São Cristóvão), da Polícia Civil, para responder pelo crime, quando foi espancado.

Os dois militares chegaram a afirmar, aos colegas de farda que realizaram a prisão, que o suspeito estaria se autolesionando ao arremessar a própria cabeça contra a parede. Entretanto, a CGD identificou, a partir das imagens das câmeras de monitoramento da Delegacia, que as lesões na cabeça foram causadas pelos servidores públicos.

Segundo a Controladoria, as atitudes do sargento e do cabo ferem os valores da moral militar estadual, violam os deveres do policial militar e caracterizam transgressões disciplinares do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A defesa dos policiais não foi localizada.