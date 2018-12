CGD investiga morte de Tutuba, mascote do Ferroviário

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou um procedimento disciplinar para apuração, na seara administrativa, da morte de Ronierbson Gomes e Silva, 36, mascote do Ferroviário, conhecido por Tutuba. A pasta informou que o caso encontra-se em fase de investigação. Testemunhas afirmaram que ele não morreu por conta do acidente que sofreu, e sim porque foi agredido por uma equipe da Polícia Militar (PM).

No dia último dia 5 de novembro, ao voltar da comemoração do título da Taça Fares Lopes, conquistada pelo time em que trabalhava, Ronierbson Silva chocou-se em um poste. Moradores, que preferiram não se identificar, afirmaram que o homem saiu do veículo andando, caminhou cerca de 150 metros e parou em uma pizzaria, onde teria pedido ajuda.

Uma viatura da PM chegou, e ele, que estava alcoolizado, negou a ajuda dos agentes de segurança. Foi então que começou a ser agredido com pontapés. "Quando chegou na pizzaria, arrastaram ele para fora e começou a agressão. Eu e outros moradores pedimos para não bater no rapaz. Mas, eles não deram a mínima", conta uma mulher que diz ter presenciado a violência.

Após alguns minutos, conforme testemunhas, os pms o colocaram dentro da viatura e o levaram para casa. Ronierbson Silva foi levado pela família para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde chegou sangrando bastante e com fortes dores abdominais.

O veículo onde ele estava na hora do acidente não teve nenhuma marca de sangue, como mostra o vídeo. De acordo com a CGD, o caso encontra-se em fase de investigação. Um inquérito policial tramita no 7º Distrito Policial, no bairro Pirambu, com a finalidade de apuração na seara criminal.