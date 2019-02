Cearense morre em acidente de carro durante viagem a São Paulo

Uma mulher identificada como Maria Nascimento de Oliveira, 75, conhecida como Lili, moradora da cidade de Chorozinho, morreu após o carro em que ela estava cair em um córrego às margens de uma rodovia na cidade de Vinhedo, em São Paulo, na tarde de sábado (16).

De acordo com uma neta da vítima, que não quis se identificar, ela havia viajado a São Paulo a passeio para casa de familiares e no momento do acidente estava acompanhada de duas filhas, três netas e do genro, que conduzia o carro.

Conforme o Corpo de Bombeiros da região, o motorista do veículo perdeu o controle da direção antes do carro capotar e cair na água. Quatro pessoas foram resgatadas pelos socorristas, outras duas saíram sozinhas, já Lili ficou presa no veículo e morreu no local.

Ainda segundo a neta da idosa, a família pede ajuda para trazer o corpo de Lili para o Ceará, pois os custos com o translado são R$ 8 mil e os familiares não têm condições de pagar.