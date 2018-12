Cearense é morta por mendigo no Rio de Janeiro; corpo chega a Fortaleza neste sábado

O corpo da cearense Crislyrrane de Sousa Bonfim, morta a facadas por um mendigo, no Rio de Janeiro, chega na tarde deste sábado (15), ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Em seguida vai para a cidade de Crateús. Crislyrrane, de 23 anos, morava no Rio de Janeiro há cinco anos e trabalhava em um supermercado no Bairro Recreio dos Bandeirantes. Ela foi morta na quinta-feira (13) após ser esfaqueada por um mendigo.

De acordo com o primo de Crislyrrane, Marconnes Fernandes do Nascimento, a jovem foi assassinada covardemente próximo ao trabalho. “Ela foi morta perto de onde trabalhava. Ele deu um golpe de faca e ela foi a óbito no local”, explicou.

Ainda segundo Marconnes, Crislyrrane ajudava o mendigo há muito tempo junto a outros colegas de trabalho. “Ela ajuda esse homem já havia um bom tempo. Não só ela ajudava, como também outros colegas de trabalho. Quase toda a comunidade. A Lyrrane era a que mais ajudava. Alimentos e outros tipos de doações”.

Marconnes afirmou que logo após o crime, moradores revoltados com o crime mataram o mendigo. “Outras pessoas da comunidade ficaram revoltadas e mataram ele. Se vingaram com um linchamento”.

Crislyrrane era casada e tinha uma filha Foto: Arquivo Pessoal

O primo lembra que desde pequena, Crislyrrane gostava de ajudar as pessoas e amava festas juninas. “Ela desde pequena sempre gostou de ajudar as pessoas sempre muito caridosa. Ela gostava também de quadrilha junina.. Sempre que tinha festa na cidade ela se envolvia”, conta.

O velório de Crislyrrane vai ocorrer na Avenida Benony Mourão Filho, no Bairro dos Venâncio, e Crateús. O corpo será sepultado neste domingo (16), às 8 horas, no Cemitério Santa Rita também em Crateús.