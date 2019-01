Ceará deve ter novo concurso para Polícia Militar e Pefoce em 2019, diz Camilo

O Ceará deverá ter um novo concurso para a Polícia Militar neste ano. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também está com um certame em planejamento para ser lançado em 2019. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana na manhã desta sexta-feira (25).

Os dois exames se juntam ao anunciado anteriormente para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), cujo edital era esperado para 2018, mas ainda não foi publicado.

"Já tinha anunciado no ano passado um novo concurso da Polícia Civil. Este ano deverei anunciar um novo concurso para a Políca Militar e também para a Pefoce", ressaltou Camilo durante entrevista coletiva durante a entrega de 156 novos veículos para a PM.

Detalhes quanto ao número de vagas para o concurso da PM e da Pefoce não foram revelados, assim como quando o edital dos dois certames deve ser divulgado.

Já o exame para a Polícia Civil prevê o preenchimento de 1.496 vagas para delegado, escrivão e inspetor. Contudo, a distribução das oportunidades pelos cargos não foi anunciada.

O concurso da PCCE ainda está sem banca organizadora, mas o Governo do Estado prevê que ele ocorra até o final deste ano.