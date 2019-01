Caso da jovem morta a tiro pelo namorado vai para a Delegacia da Mulher de Fortaleza

O caso do homicídio de Tamires Félix de Aquino de 22 anos, morta por um disparo de arma de fogo efetuado pelo namorado. foi transferido nesta terça-feira (22) para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For). Antes as investigações estavam sendo feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime foi registrado na noite de sábado (19), no Bairro Dias Macêdo, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Tamires estava na cozinha de sua casa, com seu namorado, identificado como Hudson Assunção Lima, quando este começou a brincar com um revólver.

A arma disparou e a bala atingiu a vítima. Após o disparo, Hudson fugiu do local. Os primeiros levantamentos do crime foram realizados pelo DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o (85) 3108.2950 da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For). O sigilo é garantido.