Casal furta celular e depois compra ursinho de pelúcia em loja no bairro Farias Brito

Um casal entrou em uma loja, no bairro Farias Brito, furtou um celular que estava no balcão do local e depois pagou por um ursinho de pelúcia, que não levou. De acordo com a proprietária, Rosângela Gomes, a ação aconteceu durante cerca de cinco minutos, na manhã da última segunda-feira (28).

Rosângela explicou que, quando os dois entraram no estabelecimento, ela e a irmã, que trabalha no local, já estavam atendendo clientes. A mulher queria comprar dois ursos de pelúcia e, enquanto isso, o homem se aproximou do balcão e ficou próximo. "Ele tava de olho no celular", afirmou.

Segundo ela, o suspeito aproveitou um momento em que todas estavam de costas, pegou o celular e o escondeu atrás de um dos panfletos que ficam em cima do balcão. Depois disso, ele se aproximou da saída e colocou o aparelho por dentro da bermuda. Câmeras de segurança registraram o furto.

Ainda de acordo com a dona da loja, a mulher pagou por uma das pelúcias, mas alegou que ia sacar dinheiro para levar a outra e, apenas na volta, levaria as duas. O casal saiu do estabelecimento ao mesmo tempo que as outras clientes.

Rosângela afirmou ter sentido falta do celular depois que o casal havia ido embora, mas achou que tinha deixado dentro da bolsa. Ela percebeu o ocorrido apenas quando olhou as imagens das câmeras de segurança.