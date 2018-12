Casal é encontrado morto em terreno baldio do bairro Paupina

Moradores encontraram os corpos de um casal na manhã desta quarta-feira (5) em terreno baldio, que fica no Parque Elizabeth, no Bairro Paupina.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) constatou que as vítimas foram assassinadas com disparos de arma de fogo há pelo menos 48h.

A vítima do sexo masculino estava sem a parte de baixo da roupa, e a mulher apenas com sutiã.

De acordo com populares, o casal praticava assaltos na região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Divisão de Homicídios está investigando o caso para identificar e prender os suspeitos, além de descobrir a motivação do crime.