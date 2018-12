Casal é assassinado no Conjunto Ceará ao sair de ponto de venda de drogas

Um homem e uma mulher foram assassinados na Avenida F, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 28. Os dois foram mortos ao voltarem de um ponto de venda de drogas, segundo informações da Polícia Militar.

As vítimas foram identificadas como Fernanda Tinoco do Santos, de 25 anos, e Jonathan de Souza Gomes, de 28 anos, que, segundo a polícia, possuía antecedentes por assalto e tráfico de drogas. Eles foram abordados por homens encapuzados em um veículo Fiat Uno, que dispararam tiros contra as vítimas.

A polícia acredita que o crime tem relação com facções criminosas. O casal seria usuário de drogas, teria sido expulso do bairro, e retornado para comprar droga, quando foi abordado e assassinado.