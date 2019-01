Casal é agredido e tem residência assaltada em Quixadá

Dois homens invadiram e assaltaram uma casa no distrito de Juá, em Quixadá, na noite de quinta-feira (17). De acordo com informações da polícia, o casal de idosos que mora no local teve pertences levados, além de ter sido agredido fisicamente pelos suspeitos.

A dupla armada roubou celulares, perfumes, R$ 200,00 em dinheiro e um carro. A polícia informou, ainda, que outros dois homens estavam dando apoio à ação dentro de um veículo estacionado em frente à residência.

Logo depois do assalto, o casal ficou trancado na casa e conseguiu denunciar o ocorrido apenas quando saiu do local.

Uma equipe da Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.