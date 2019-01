Carro-pipa é incendiado por criminosos em Crateús

Um carro-pipa foi incendiado na cidade de Crateús, no Sertão do Crateús do Estado, na noite desta sexta-feira (18). Segundo a Delegacia Regional de Crateús (13ª Região), o ataque foi registrado no distrito de Lagoa das Pedras dos Braz.

A polícia informou que quatro homens com galões de gasolina se aproximaram do veículo e, em seguida, quebraram uma das janelas do caminhão. Depois, derramaram a gasolina nos bancos e atearam fogo. O carro-pipa ficou destruído.

É o segundo ataque registrado em Crateús desde o início da onda de violência, segundo a polícia. No último dia 7, dois carros que faziam a coleta de lixo do município foram incendiados.

Onda de ataques

Desde o dia 2 de janeiro, o Estado vive uma onda de ataques a prédios, veículos e equipamentos em represália de fações criminosas a mudanças na fiscalização e funcionamento dos presídios do Ceará. Mais de 400 homens da força nacional reforçam o policiamento, 800 PMs da reserva da polícia militar se apresentaram para reforçar o policiamento e o estado vai receber mais 90 agentes penitenciários.