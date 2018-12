Carro de aplicativo colide com poste, após bater em táxi, em cruzamento no bairro Varjota

Um carro modelo Siena colidiu com um poste, após bater em um táxi, no cruzamento das ruas Tavares Coutinho com Frei Mansueto, no bairro Varjota, em Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (11).

De acordo com a polícia, o condutor do Siena, que conforme os levantamentos feitos pelos agentes teria avançado a via preferencial, relatou que era motorista de aplicativo de transporte de passageiros e teria cochilado enquanto dirigia, após trabalhar várias horas seguidas.

Ainda conforme a polícia, o motorista também deu uma versão que não respeitou a sinalização por medo de assaltos no cruzamento. Os motoristas dos dois veículos tiveram apenas ferimentos leves. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estiveram no local para fazer os procedimentos.