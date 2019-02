Carga roubada na Bahia avaliada em mais de R$ 160 mil é recuperada no Crato

Uma carga de produtos de cavalaria e selaria avaliada em mais de R$ 160 mil que havia sido roubada na Bahia foi recuperada por policiais no Crato, cariri cearense, na tarde desta quarta-feira (13).

Segundo a polícia, dois suspeitos foram abordados no centro da cidade e após inspeção foi verificado que a carga era roubada. Os dois homens chegaram a ser presos por receptação mas foram liberados em seguida mediante o pagameto de fiança.

Roubo da carga

Conforme um Boletim de Ocorrência registrado na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, o condutor do caminhão foi abordado em uma rodovia por dois suspeitos armados quando fazia a amarração da cinta de proteção da carga.

Ele foi colocado dentro da cabine do caminhão com os olhos vendados e foi levado pelos homens por cerca de 10 km quando então foi colocado no porta malas de um veículo e liberado somente 19 horas depois, na cidade de Canhotinho, Pernambuco.