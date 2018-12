Capela é furtada pela segunda vez no bairro Planalto Pici

Capela São José, no bairro Planalto Pici, foi arrombada e furtada Foto: Ricardo Mota Capela São José, no bairro Planalto Pici, foi arrombada e furtada Foto: Ricardo Mota Capela São José, no bairro Planalto Pici, foi arrombada e furtada Foto: Ricardo Mota

A Capela São José, no bairro Planalto Pici, foi arrombada e furtada na madrugada desta quinta-feira (13). De acordo com informações de voluntários, é a segunda vez que a capela é alvo da mesma ação criminosa.

De acordo com a polícia, o suspeito tentou invadir uma sala onde havia objetos de valor do santíssimo, mas não conseguiu. Depois, ele arrombou a porta do departamento administrativo da capela e furtou cerca de R$ 3 mil em espécie, além de um aparelho celular.

Em algumas paredes foram encontradas manchas de sangue, próximo do local onde uma vidraça que foi quebrada.

A polícia suspeita, a partir dos relatos de testemunhas que estavam na rua e viram o homem fugir, que o suspeito é o mesmo que arrombou a capela da vez anterior.

Conforme informações da coordenação a administrativa da capela, os pais do suspeito confirmaram que ele seria o autor.

O 27° Distrito Policial, que está investigando o caso, manteve a identificação do suspeito em sigilo. Até a publicação, nenhuma prisão foi realizada.