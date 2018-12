Caminhoneiro é preso suspeito de estuprar mulher por 13 dias durante carona do Paraná ao Ceará

Um caminhoneiro de 55 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de estuprar por 13 dias seguidos uma mulher de 21 anos, a quem dava carona desde o estado do Paraná. A prisão aconteceu na última quinta-feira (27).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações sobre o crime apontaram que o suspeito é conhecido da família da vítima e teria cometido o crime diversas vezes durante o trajeto até o Ceará. A mulher revelou à equipe policial que as agressões iniciaram no dia 14 de dezembro e aconteciam nas paradas que o motorista fazia nas rodovias.

Na noite de ontem, a mulher aproveitou a distração do suspeito, fugiu e procurou abrigo na casa de moradores, que acionaram policiais militares e conduziram a mulher até o plantão da Delegacia Metropolitana de Horizonte. O caminhoneiro foi encontrado em um posto de combustível do município.

Segundo a Secretaria da Segurança, a mulher relatou que o agressor a mantinha dentro da cabine do caminhão enquanto a violentava sexualmente e a ameaçava de morte.

O suspeito foi autuado pelos crimes de estupro e sequestro com fins libidinosos. Vítima e agressor foram encaminhados para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para realizarem exames periciais.

A Delegacia Metropolitana de Horizonte segue com as investigações.