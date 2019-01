Caminhão é incendiado no Bairro Carlito Pamplona

Um caminhão foi incendiado na noite desta terça-feira (15), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. O caso aconteceu por volta das 23h30.

De acordo com testemunhas, dois homens, aparentemente adolescentes, chegaram ao local em uma motocicleta, colocaram gasolina e atearam fogo no caminhão, que estava estacionado em frente ao mercado do Carlito Pamplona.

Ainda segundo testemunhas, os suspeitos tentaram incendiar outros veículos, mas desistiram após moradores anunciarem que haviam acionado a Polícia.

O incêndio no caminhão foi apagado pela população. O veículo queimado seria usado para fazer a entrega de peixes.