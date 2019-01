Caminhão de lixo é incendiado no Papicu

Um caminhão de lixo foi alvo de ataque criminoso na noite desta segunda-feira (21). O veículo foi incendiado por um grupo de pessoas na Rua Valdetário Mota, no bairro Papicu. Menos de duas horas depois do ataque, três pessoas foram capturadas suspeitas de terem participação na ação criminosa, dois homens e uma mulher. O trio foi preso no bairro Serviluz.

Enquanto profissionais de uma empresa privada, contratada pela Etufor, estavam colhendo lixo da rua, três homens armados abordaram e renderam os garis.

Eles apontaram a arma para a cabeça de um dos trabalhadores, perguntando se o veículo era do Governo do Estado. Em seguida, atearam fogo e fugiram em um carro que dava apoio.

Os garis tentaram controlar as chamas jogando areia, mas não foi o suficiente. O fogo foi apagado quando os bombeiros chegaram no local.

Não houve feridos. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio aos trabalhos da perícia.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.