Um caminhão de coleta de lixo foi incendiado no início da tarde desta quinta-feira (17), na rua Benjamin Franklin, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

Quatro adolescentes e um homem seriam os responsáveis pela ação. De acordo com a polícia, os suspeitos abordaram o caminhão, pediram para os funcionários descerem do veículo e atearam fogo. Os adolescentes seriam moradores da região. Ninguém foi capturado até o momento.