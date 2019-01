Caminhão com gesso bate em árvore, capota e três pessoas ficam feridas no Bairro José Walter

Um caminhão que transportava gesso bateu em uma árvore, capotou e deixou três pessoas feridas na Avenida Perimetral, no Bairro José Walter, em Fortaleza, na noite deste sábado (26).

As vítimas são três homens que estavam no veículo. Eles foram socorridas para o Instituto Doutor José Frota, no Centro. Um deles estava em estado grave.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter um vazamento de combustível na pista e evitar acidentes. Um dos lados da via foi interditado no sentido José Walter-Messejana.