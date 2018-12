Camilo anuncia mais 220 agentes penitenciários para março de 2019

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou na noite deste domingo (30), que irá convocar mais 220 agentes penitenciários aprovados no último concurso, já para o primeiro semestre de 2019. A declaração de Camilo aconteceu por meio de uma live, na página oficial do governador, no Facebook.

Conforme o chefe do Executivo Estadual, a divulgação do cronograma das próximas chamadas de agentes era uma promessa a ser cumprida ainda em 2018. A primeira turma deve ser convocada daqui a três meses, em março de 2019.

"Me comprometi de convocar mais de 650 novos agentes que fizeram concurso público e curso de formação. Depois de uma reunião com equipe econômica resolvi dividir esse chamamento em três turmas", disse o governador. Os 220 primeiros serão divididos em Região Metropolitana de Fortaleza e Interior.

Camilo destacou não poder ainda divulgar as datas das outras duas turmas, mas, segundo ele, todas as três turmas serão convocadas no próximo ano de 2019: "Quero aguardar a posse do novo secretário. Vou aguardá-lo para que ele possa fazer esse planejamento dentro da avaliação necessária", informou.