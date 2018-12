Câmeras de segurança flagram assalto a loja em Aratuba

Quatro homens assaltaram, na manhã deste domingo (30), uma loja de variedades no município de Aratuba, na região do Maciço de Baturité. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação.

No vídeo, é possível ver o momento em que os suspeitos chegaram no estabelecimento comercial em um veículo modelo Palio e anunciaram o assalto. Eles chegaram armados, renderam os funcionários e clientes e mandaram todos se deitarem no chão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os indivíduos fugiram do local com uma quantia no valor de R$5 mil, além de celulares e carteiras dos clientes.

Equipes da Delegacia Regional de Canindé estão investigando o caso.