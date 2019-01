Câmara de Tururu, no Ceará, é atacada durante a madrugada desta segunda-feira

A Câmara Municipal de Tururu, na Região Norte do Ceará, foi atacada durante a madrugada desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar do município, testemunhas contaram que quatro homens chegaram em um veículo e dispararam contra o prédio, localizado no Bairro Centro. Ninguém ficou ferido. Até o início desta manhã, nenhum suspeito foi preso.

O ataque aconteceu por volta de 1h15. Os criminosos chegaram e dispararam contra a Câmara e fugiram. No local, a polícia encontrou cápsulas e ainda algumas munições.

Durante a madrugada, equipes da PM local e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) fizeram investigações, mas não identificaram suspeitos. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas.

O presidente da entidade, o vereador Pedro Guilherme Praciano, confirmou o ataque e lamentou a violência que acontece no Ceará.

“Hoje pela madrugada bandidos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a Câmara Municipal de Tururu. Sabemos que no meio dessa onda de terrorismo, existente já alguns dias, há uma possível hipótese de que seja também mais uma investida deles”, disse.

Pedro Guilherme afirmou ainda que espera providências já que a população está assustada após o ataque. “Fica aqui a minha indignação, por depredarem um patrimônio público e, junto com a presidência, esperamos providências”, afirmou.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.