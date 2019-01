Buscas por desaparecido em queda de monomotor são retomadas na praia de Águas Belas 

As buscas pelo passageiro do monomotor que caiu na manhã do sábado (12) na praia de Águas Belas, em Cascavel, foram retomadas neste domingo (13), às 8h. O homem desaparecido é genro do piloto da aeronave, que morreu no acidente.

Segundo testemunhas, era por volta de 8h30 quando o monomotor caiu no mar. O guia turístico Edmar Nogueira, que trabalha fazendo a travessia do rio para o mar, ajudou nas buscas iniciais e achou uma das vítimas. "As pessoas indicavam por onde é que a gente ia, aí a gente foi mais pra cima um pouco e avistamos um vulto. E vimos em cima da água era o corpo de uma pessoas", acrescentou Edmar.

A vítima foi Tarcísio Tiburcio Frota Filho. Após o corpo dele ser resgatado, as buscas foram continuadas pelo genro dele, identificado como Deive Ribeiro. Sem sucesso no sábado, as buscas foram encerradas e retomadas neste domingo com cinco mergulhadores.

Aeronave perdeu uma das asas, segundo testemunha

O gerente industrial Álvaro Silva viu quando o monomotor caiu. Segundo ele, a aeronave perdeu uma das asas. "Eu estava pescando na hora da chuva forte e notei que o avião estava fazendo um barulho muito forte. Eu olhei e vi que caiu uma parte da asa e o avião começou a rodopiar. Ele deu de bico na água", disse.

As duas vítimas partiram do clube Catuleve e tinham como destino a cidade de Touros, em Rio Grande do Norte. Conforme a equipe de bombeiros, que atendeu à ocorrência, a chuva pode ter contribuído para o acidente.

O piloto Tarcisio Tiburcio Frota Filho partiu rumo à cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, para uma confraternização Arquivo Pessoal

Sepultamento

A diretoria do Ceará Sporting Club divulgou uma nota de pesar se solidarizando com a morte de Tarcísio, que era conselheiro do time.

Em nota, divulgaram que a missa de corpo presente acontece nesse domingo (13) às 14 horas. O sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Paz

Aeronave experimental

Segundo especialistas, existem duas categorias de aeronaves, as homologa pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), destinadas a aviões de porte maior e uso comercial; e as não homologadas ou experimentais, para as de menor porte. Ambas categorias têm permissão para realizar voos, de acordo com suas características.