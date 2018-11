Briga em festa termina em tentativa de homicídio em Tianguá

Após uma festa no município de Tianguá, na Ibiapaba, dois homens iniciaram uma discussão que terminou em um atropelamento proposital na manhã de domingo (25). O motorista perseguiu e atropelou Elissandro Gomes de Araújo e outra pessoa identificada apenas como José. A ação foi registrada em vídeo.

A briga, descrita pela vítima como uma “bate boca de festa”, começou no estacionamento do Brooks Music Pub, nas proximidades da BR-222, com agressões verbais, mas logo avançou para um embate físico. Para a reportagem, Elissandro afirmou que tentou fugir para não ser tão lesionado e, para isso, pediu ajuda a um motoqueiro que passava pelo local. Contudo, os dois foram perseguidos e atropelados pelo suspeito.

No vídeo realizado por uma testemunha, é possível ver o momento da colisão do carro contra a traseira da moto, derrubando as duas vítimas. Elissandro contou que o motorista tentou continuar a briga, mas foi impedido por populares, fugindo logo em seguida.

De acordo com Elissandro Gomes, o suspeito teria sido o mesmo que agrediu um frentista na cidade da mesma forma, em 2014.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Civil está investigando o caso com o objetivo de localizar e prender o responsável.