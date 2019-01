'Braço direito' de traficante na lista dos mais procurados do Ceará é preso em Maracanaú

A polícia prendeu um criminoso tido como braço direito de um dos traficantes mais procurados do Ceará. O suspeito preso foi identificado como Thiago Rodrigues Mota, 24 anos. Ele possui antecedentes criminais por receptação e homicídio, e foi preso preventivamente em Maracanaú, nesta terça-feira, 29.

Segundo a Secretraria da Segurança Pública do Ceará, ele participou do assassinato do bombeiro militar da reserva, subtenente Francisco Luciano Ferreira Gadelha, 50 anos, no dia 22 de março de 2017. O crime teria sido praticado na companhia de Jangledson de Oliveira, vulgo Nem, foragido na lista dos mais procurados do Estado. "Nem" era ex-genro do bombeiro.

Thiago Mota foi conduzido para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).