Botão do pânico será usado em ônibus de Fortaleza para casos de assédio sexual 

Para garantir maior segurança e tranquilidade para as mulheres que se deslocam de ônibus em Fortaleza, será implantado em janeiro, como projeto-piloto, o botão virtual "Nina", uma nova funcionalidade do aplicativo Meu Ônibus. O objetivo é facilitar o processo de denúncia de casos de assédio sexual no transporte coletivo junto às entidades competentes. A novidade faz parte do Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, lançado nesta quinta-feira (29), pela Prefeitura de Fortaleza.

A nova tecnologia vai mapear e auxiliar na denúncia de casos de assédio no transporte público, ajudando a identificar as linhas e pontos onde podem ocorrer situações de assédio. Quando acionado, o botão automaticamente ativará a gravação dos vídeos por meio de câmeras dentro dos ônibus, que serão encaminhados à Polícia Civil. Assim, quando a vítima ou testemunha for denunciar o caso à Delegacia da Mulher ou à Delegacia da Criança e do Adolescente, poderá contar com a prova do ocorrido.

O uso do botão vai permitir o mapeamento da ocorrência de assédio, gerando um banco de dados que possibilitará a análise do problema e planejamento de ações de combate. Além disso, também vai incentivar que as vítimas e testemunhas denunciem as ocorrências à Polícia Civil, com acesso às imagens em vídeo do ocorrido.

O secretário-executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Sabóia, explica que o transporte coletivo será o foco inicial para o enfrentamento do assédio sexual na cidade. "Espera-se que, com a implementação do programa, o ir e vir das mulheres na cidade de Fortaleza seja uma experiência mais agradável e tranquila, livre de importunações que historicamente têm restringido a mobilidade e a liberdade das mulheres nos espaços públicos, afirma o secretário.

Nova tecnologia foi criada em Pernambuco

O "Nina" foi criado pela pernambucana Simony César para ser operado no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde Simony estuda. A nova tecnologia chegou a Fortaleza por meio do Desafio Inovemob, promovido pela WRI Brasil e Toyota Mobility Foudation, em que o "Nina" é um startup finalista, tendo assumido, dentro da competição, a missão de implementar a tecnologia em Fortaleza.



Assédio Sexual no Transporte Público

O assédio sexual no transporte público é recorrente e atinge principalmente as mulheres. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBPS), 5,2 milhões de mulheres foram assediadas em transportes públicos em 2016 no Brasil. De acordo com a organização não governamental internacional ActionAid, 86% das mulheres sofrem assédio nos espaços públicos.