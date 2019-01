Bomba explode em ponte, base da Guarda é alvejada e ônibus é incendiado em mais uma noite de ataques

Pelo menos três ataques foram registrados na noite deste domingo (13) no Ceará. No Bonsucesso, uma bomba explodiu numa ponte, a base da Guarda Municipal de Fortaleza foi alvo de tiros no Passaré e um ônibus escolar foi incendiado em mais uma noite de ataques mo Estado..

No primeiro caso, testemunhas relataram que homens passaram em um carro e jogaram artefatos explosivos debaixo da ponte localizada na Rua São João. Um deles explodiu. Moradores relataram que os telhados tremeram durante a explosão. A estrutura liga o bairro Bonsucesso ao Conjunto Ceará e a outros bairros da região.

Outro ataque ocorreu em Saboeiro, no interior do Estado. Um ônibus de transporte escolar foi incendiado durante a noite no distrito de Flamengo. De acordo com a polícia, as chamas destruíram parte dos bancos do transporte. Os moradores ajudaram a apagar as chamas.

Em Fotaleza, a base da Guarda Municipal na Avenida Juscelino Kubitscek, no Passaré, também foi alvo de criminosos durante a noite. Segundo a Polícia Militar, a fachada do prédio foi atingida com pelo menos 15 tiros.

Granada em estação do metrô

Além dos ataques, uma granada foi deixada na estação São Miguel, do metrô, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O explosivo foi encontrado no chão e não chegou a detonar. O material foi retirado pelo esquadrão antibombas , que usou um robô para recolher o artefato.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 353 pessoas foram capturadas por envolvimento nos crimes.Desde o dia 2 de janeiro, ocorreram mais de 200 ataques criminosos em pelo menos 44 cidades do Estado.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.