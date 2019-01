Bolsa pendurada em árvore mobiliza esquadrão antibombas em Fortaleza

Bolsa estava presa em uma árvore. População ficou com medo e ligou para a polícia Darley Melo

Uma suspeita de bomba no Bairro Vila União em Fortaleza mobilizou o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Ceará, na manhã desta terça-feira (29). Agentes de segurança receberam uma ligação anônima com a informação de que havia uma bomba dentro de uma mochila presa no galho de uma árvore, porém, não havia explosivo na bolsa, que pertencia a um homem em situação de rua.

A Secretaria da Segurança (SSPDS) informou por meio de nota que não havia material explosivo na bolsa. A secretaria disse que uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), esteve no local e encontrou uma bolsa pertencente a um homem em situação de rua, que foi localizado em seguida.

O comerciante Carlos Sampaio disse que ficou assustado com tanta equipe da polícia na rua. "Chegaram as viaturas fechando a rua e eu não sabia nem o que era. E quando olhei vi a bolsa lá no pé de árvore. Aí, disseram que não passava ninguém. Chegou o pessoal do esquadrão antibomba. Trabalharam para buscar essa bolsa e chegou o cara dizendo que a bolsa era dele", disse o comerciante.