Bebê que morreu queimada em incêndio tinha completado 11 meses um dia antes do acidente

A bebê Anna Sophia Silva Farias, que morreu queimada após um incêndio em uma residência no bairro Cristo Redentor na madrugada de terça-feira (25), tinha completado 11 meses no dia anterior, segunda-feira (24). O tio da vítima, Valdir Calaça, também sofreu queimaduras quando tentava salvar a menina. Ele permenece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF).

A mãe da criança, Ingrid Silva Araújo, estava em uma confraternização quando aconteceu o acidente. Ela encontraria a família à noite para celebrar mais um mês de vida de Anna Sophia.

Já passava das 5h do dia 25 quando a bisavó da menina, Carmelita Francisca da Silva, sentiu um cheiro forte de fumaça vindo do quarto em que estava a bebê. Desesperada, a mulher gritou por ajuda, e o filho, Valdir Calaça, correu para resgatar Anna Sophia.

O quarto da menina estava tomado pelas chamas, inclusive os móveis do compartimento. O tio conseguiu resgatar Anna Sophia com vida. A bebê foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirambu. Devido à gravidade das queimaduras, foi transferida para IJF, local em que morreu na manhã de terça-feira (25).

Incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, quando chegaram no local, o fogo já havia sido debelado por familiares e vizinhos.

As primeiras informações são de que o fogo teria sido provocado por um curto circuito no ventilador, que estava ao lado do berço de Anna Sophia.

Um inquérito policial será aberto no 7º Distrito Policial para apurar as circunstâncias do incêndio.

Familiares limpam a estrutura que foi tomada pelas chamas na tarde de segunda-feira (24)Foto: Ricardo Mota O quarto que dormia Anna Sophia foi tomado totalmente pelas chamas Foto: Ricardo Mota A estrutura ficou totalmente queimada pelo fogoFoto: Ricardo Mota As marcas deixadas pelas chamas expõem a gravidade do incêndio Foto: Ricardo Mota Móveis que foram queimados durante o incêndio Foto: Ricardo Mota

Despedida

O corpo da bebê de 11 meses foi velado na manhã desta quarta-feira (26). O sepultamento acontecerá em um cemitério no município de Pacatuba.